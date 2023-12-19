نجاة المطرب سمسم شهاب من الموت بعد تعرضه لحادث سير في الجيزة

أنقذت العناية الإلهية، اليوم الثلاثاء، المطرب سمسم شهاب وأولاده من الموت إثر حادث سير في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وقوع حادث سير، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم معاينة الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان سمسم شهاب نشر على صفحته بـ«فيسبوك»: «تعرضت فجر اليوم لحادث أليم، وقد نجونا أنا ومن معى بفضل الله عز وجل، الحمد لله نجانى ربي من أجل أولادى».



وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط لقيامه بتهديد شقيقة "نيرة أشرف" ضحية طالب جامعة المنصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقتل لرفضها الزواج منه.

بدأ تفاصيل تلك الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي– مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك فى حال رفضها الزواج منه.

وتبين أن تلك الفتاة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف ضحية طالب جامعة المنصورة، وأفادت في المحضر أن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها وحينما قاموا بتجاهل الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلا: "انا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لأدبحها".

وأضافت في بلاغها، أن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي، وأثبتت التحريات أنه طالب بأحد المعاهد ويعمل في مطعم، وأنه لا يقطن في المعادي.

وتبين من التحريات، أن المتهم راسل والدها، عبر تطبيق التيك توك وأخبره بأنه يريد الزواج من ابنته "شروق" وإلا سيكون مصيرها من مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وأرسل رسالة إلى شروق عبر صفحتها على الفيسبوك.

وذكرت التحريات أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى شروق أخبرها فيها بأنه يحبها ويريد الزواج منها وأنه لن يترك أحد يتزوج منها، وإذا رفضت الزواج منه سيقوم بإنهاء حياتها مثل شقيقتها نيرة.



وبالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم) وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع آخريات بذات المضمون.

في كمين سري.. سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي "وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.