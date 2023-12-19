الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الوادي الجديد: تسليم 560  قطعة أرض سكنية للمواطنين بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

شهد رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور ياسر محمود، إجراءات تسليم 560  قطعة اراضي سكنية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط المعلنة مسبقا كقطع أراضي سكنية  بغرض البناء عليها  بإمتداد قرية عثمان بن عفان، وذلك خلال احتفاليه كبرى تم تنظيمها بمركز شباب عثمان بن عفان بحضور عدد من التنفيذيين و محمد محمود  رئيس قري الكفاح وجموع من المواطنين .

وقال رئيس مركز الفرافرة، إن تلك الإجراءات تأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظة الوادي الجديد بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية والعمل على حل مشكلة ارتفاع اسعار إيجار الوحدات السكنية وتوفير مساكن بأسعار مخفضة، وكذلك تشجيعا للجذب السكاني للمحافظة، حيث جرى توزيع القطع المخصصة للمواطنين وفقاً لنتائج القرعة العلنية التى جرت بين المتقدمين.

 

 

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