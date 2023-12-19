الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فنلندا تبرم اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

بوابة الوفد الإلكترونية

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم ،الثلاثاء، مع فنلندا اتفاقا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

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فنلندا تبرم اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن

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باستثناء "رايا جوزيبي".. فنلندا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا


في هذا السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - خلال مشاركته مع وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، في حفل توقيع الاتفاق بالولايات المتحدة - إن "تاريخ فنلندا يذكرنا بأهمية مواصلة الدعم لأوكرانيا". 
من جهته، أشاد وزير الدفاع الفنلندي - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - بالاتفاق باعتباره علامة قوية على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن فنلندا وشمال أوروبا بأسرها.. قائلا: "لا نتوقع أن تتولى الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا، لكن هذا الاتفاق يحسن كثيرا قدرتنا على العمل سويا في كل المواقف".

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