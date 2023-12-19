فنلندا تبرم اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
وقعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم ،الثلاثاء، مع فنلندا اتفاقا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
في هذا السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - خلال مشاركته مع وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، في حفل توقيع الاتفاق بالولايات المتحدة - إن "تاريخ فنلندا يذكرنا بأهمية مواصلة الدعم لأوكرانيا".
من جهته، أشاد وزير الدفاع الفنلندي - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - بالاتفاق باعتباره علامة قوية على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن فنلندا وشمال أوروبا بأسرها.. قائلا: "لا نتوقع أن تتولى الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا، لكن هذا الاتفاق يحسن كثيرا قدرتنا على العمل سويا في كل المواقف".