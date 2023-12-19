إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب أتوبيس بالبحيرة

وقع صباح اليوم الثلاثاء، حادث إنقلاب أتوبيس محمل بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس محمل بالعمالة الزراعية، على طريق ماستر اتجاه الصحراوي، مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ننشر أسماء المصابين في حادث إنقلاب أتوبيس

أسفر الحادث عن إصابة كل من: م.أ، 21 عاما، أ.م، 29 عاما، أ.ب، 30 عاما، ع.ت، 45 عاما، ع.أ، 49 عاما، م.ع، 25 عاما، أ.م، 27 عاما، ج.ن، 23 عاما، م.ح، 28 عاما، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ومقيمون مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وفور وقوع الحادث تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي من خلال عدد من سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.