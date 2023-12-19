"تنمية مهارة الإدارة والقيادة" دورات تدريبية بصحة سوهاج

نظمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج عدة دورات تدريبية وذلك لتدريب فرق إشراف الإدارات الصحية بالمحافظة على تنمية مهارة الإدارة والقيادة وتحريك المجتمع وذلك بالتنسيق مع مشروع "أسرة" والمهتم بدعم وتنمية الأسرة السوهاجية ويهدف إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة والارتقاء بالوعي الصحي والارتقاء بصحة الأمهات والأطفال.

يأتي ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة المصرية وجهود الدولة لمواجهة القضايا السكانية وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ودعم اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة وإشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وانطلقت فعاليات التدريبات بداية من 15 من شهر ديسمبر الجاري وتنتهي اليوم من ذات الشهر وذلك بحضور الدكتور خالد عاطف مدير عام إدارة التخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة وفريق تنظيم الأسرة بالإدارات المستهدفة وهي المنشأة وأخميم وساقلتة وجرجا وجهينة ودار السلام والمراغة وشارك من كل إدارة مدير الإدارة الصحية ومسئول تنظيم الأسرة بالإدارة ومشرفة تمريض تنظيم الأسرة بالإدارة زمشرفة الرائدات بالإدارة وقام بالتدريب الدكتور محمد سرور استشاري تدريب بهيئة باثفايندر.

وقال وكيل وزارة الصحة بسوهاج خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الدكتور خالد عاطف مدير عام إدارة التخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وأعضاء فريق تنظيم الأسرة بالمديرية على هامش تلك الدورات أن محافظة سوهاج تسعى دائمًا لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواكبة للتنمية حيث تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية والعديد من المشروعات التنموية والخدمية من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة بدعم مشروع "أسرة" لتعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لاختيار السلوكيات الصحيحة التى تؤثر بشكل إيجابي على أسرهم من خلال البدء أو الاستمرار فى استخدام خدمات تنظيم أسرة وصحة إنجابية عالية الجودة يقدمها مقدمو الرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص.