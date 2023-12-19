الأرصاد: نتأثر بكتل هوائية باردة قادمة من أوروبا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت تنخفض على أغلب محافظات الجمهورية منذ الأمس، ولكنها تتراوح حول المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن مصادر الكتل الهوائية التي بدأت تؤثر على البلاد قادمة من الشمال ناحية البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وتلك الكتل منخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير مقارنة بالكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأجواء الشتوية خلال فترة النهار لطيفة للغاية على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما توجد أجواء معتدلة تماما على جنوبي الصعيد وسيناء.

درجة الحرارة العظمى

وتوقعت أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، لذلك الأجواء أقرب للخريفية، متابعة: “فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل، سيزداد الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر”.

درجة الحرارة الصغرى

ولفتت إلى أن درجة الحرارة الصغرى تصل لـ14 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، موضحة أن المدن والأماكن الجديدة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي تنخفض بها درجات الحرارة ويزيد بها الشعور بالبرودة بصورة أكبر.