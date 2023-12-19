الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، تقريرًا عن الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

يشهد ميدان عبدالمنعم رياض، كثافات نسبية في شوارع متفرقة وأخرى بها سيولة مرورية، بينما توجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش المتجه للمؤسسة وأيضا أعلى كوبري أكتوبر حتى العباسية بالاتجاهين، كما أن هناك كثافات مرورية في ميدان التحرير وصولا إلى مدينة نصر ومحور النصر حتى المنصة.

الكثافات المرورية

تظهر بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات في محور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه العكسي للمحور تشهد بعض الكثافات البسيطة المتحركة وتنتهي عند مطلع الدائري من ميدان لبنان، كما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية.

غلق شارع الهرم

وتوجد بعض الكثافات المرورية في شارع ترسا نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وتظهر كثافات متحركة في شارع السوادن حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.