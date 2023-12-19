الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"الزراعة والداخلية" تواصلان التفتيش على مفارش البصل لدى التجار في الدقهلية والفيوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار متابعة توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والاسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

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وزير الخارجية يتوجه إلى مراكش للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الروسي

وفي إطار التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية

قامت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين بالتفتيش اليوم على مفارش البصل لدى التجار بمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد بالدقهلية

حيث وجدت كميات كبيرة من البصل المشون لدى التجار وتم التنبيه عليهم بطرحها في الاسواق خلال اسبوع حتى لا يتعرض اصحابها للمسألة القانونية ،

وفي سياق متصل قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمحافظة الفيوم

وتم التنبيه كذلك عليهم بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق

وكان وزير الزراعة قد وجه بحصر كافة مفارش البصل فى محافظات الجمهورية عن طريق مديريات الزراعة فى المحافظات والقيام بحملات تفتيش بالتنسيق مع جهات الدولة الرقابية على المفارش لدى التجار كما وجه المسئولين عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص كل مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين فورا

هذا وسوف تستمر حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية

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