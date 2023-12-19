لقطات حية لزلزال الصين (فيديو)

عرضت قناة العربية مقطع فيديو بعنوان: "زلزال مدمر بقوة 6.2 ريختر يضرب مقاطعة غانسو الصينية مخلفا مئات القتلى والجرحى".

وعرض الفيديو لقطات للحظة حدوث الزلزال وهروب المواطنين من المنازل، بالإضافة إلى انهيار المنازل على المواطنين والبحث عن الضحايا.

يذكر أن أكثر من 110 أشخاص لقي مصرعهم في زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب، ليل أمس الاثنين، مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين.

هيئة الإغاثة من الكوارث

ونقلت شبكة التلفزيون الرسمية “سي سي تي في”عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو أنّ الزلزال العنيف أسفر عن سقوط 100 قتيل وعشرات الجرحى في هذه المقاطعة.

ووقع الزلزال في مقاطعة غانسو بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت “سي سي تي في” أنّه في مدينة هايدونغ بمقاطعة تشينغهاي أسفر الزلزال عن سقوط 11 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.

الرئيس الصيني

من جابنه دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل كل الجهود الممكنة في عمليات البحث والإنقاذ.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع.

وأكّدت الوكالة، أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر اليوم الثلاثاء.

وفي سبتمبرعام 2022، تسبّب زلزال بقوة 6.6 درجات في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب بمقتل 100 شخص، بينما في عام 2008، ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات مقاطعة سيتشوان ممّا أدّى لسقوط أكثر من 87 ألف شخص بين قتيل ومفقود، من بينهم 5335 تلميذاً.