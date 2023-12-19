بطولة غرب آسيا للناشئين.. موعد مباراة السعودية واليمن في المواجهة النهائية

بطولة غرب اسيا لكرة القدم للناشئين.. زادت عمليات البحث عليها خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل عشاق الساحرة المستديرة ومشجعي نجوم الناشئين تزامنًا مع مواجهة المنتخب السعودي ونظيره اليمني في النهائيات اليوم.

وتنتظر الجماهير الشابة المباراة النهائية بالمواجهة الأخيرة من بطولة غرب آسيا والتي ستجمع المنتخب السعودي مع نظيره اليمني على استاد السعادة الرياضي بمدينة صلالة العُمانية.

يذكر أن منتخب اليمن وصل لنهائي بطولة غرب آسيا بعد فوزه على منتخب الإمارات بهدفين دون مقابل (2-0)، سجلهم قائد ونجم الفريق عادل عباس في الدقيقتين 54 و87 من زمن الشوط الثاني، في المباراة الأولى للدور نصف النهائي التي أقيمت مساء أمس الاثنين، على استاد السعادة.

أما المنتخب السعودي فقد وصل لنهائيات بطولة غرب آسيا للناشئين بعد نجاحه في اقصاء نظيره العراقي من البطولة حيث فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك مساء أمس الاثنين أيضًا، على ملعب السعادة، وحقق هدف السعودية الأول في الدقيقة 28 عن طريق ثاري أحمد، فيما أحرز الهدف الثاني للمنتخب الأخضر أبوبكر سعيد في الدقيقة 39، وحقق هدف العراق في الدقيقة 60 عن طريق زين الدين جاسم.

موعد نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين

من المقرر إنطلاق نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين، مساء غدًا الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة والنصف بتوقيت سلطنة عمان، ويتم نقل المباراة النهائية عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC، كما تنقلها قناة عمان الرياضية المفتوحة على النايل سات في بث مباشر.

يذكر أن سلطنة عُمان استقبلت "بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئين 2023" من يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري، بحضور 8 منتخبات عربية .