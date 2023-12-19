وكيل صحة سوهاج يتفقد مجمع عيادات مكافحة الأمراض المتوطنة

تفقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة مجمع عيادات مكافحة الأمراض المتوطنة بمدينة سوهاج

حيث تفقد عيادات الأسنان و قسم المعمل و العلاج الطبيعي والتأهيل والذي يعد من الأقسام الهامة والأساسية للمرضي المترددين علي المجمع ويضم العديد من الأجهزة الحديثة والهامة و يعد جهاز الليزر العلاجي أهمها وله أهمية كبيرة في المجال الطبي والعلاج الطبيعي علي وجه الخصوص ومن بين استخداماته المتعددة علاج التهابات الأعصاب الطرفية وتحفيز نمو الأنسجة وعلاج عرق النسا وحل العديد من مشاكل خشونة المفاصل والمساعدة علي تحفيز الدورة الدموية مما يجعل له تأثيرا كبيراً بفضل آلياته المضادة للإلتهابات والعديد من الاستخدامات الفعالة الأخري .

كما أوضح وكيل وزارة الصحة أن قسم العلاج الطبيعي بالمجمع يضم كافة التخصصات الدقيقة للعلاج الطبيعي و التي من بينها وحدة متخصصة لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق أخر تفقد أيضاً وكيل وزارة الصحة ترافقه الدكتورة صفاء ابوالسعود مدير إدارة المعامل ؛المعمل المشترك بسوهاج وذلك تمهيداً لتطويره بشكل كامل ليصبح صرحا طبيا متميزا يضاف للمنظومة الصحيةا بالمحافظة ، موجهاً بالمتابعة الميدانية للأعمال الإنشائية به لتذليل أي عقبات و إيجاد أماكن بديلة لتقديم الخدمات أثناء عملية التطوير و لسرعة الإنتهاء من تطويره في المواعيد المقررة دون تأخير مشدداً علي إعداد خطة تشغيل شاملة للمعمل يتم دراستها وتنفيذها فور الإنتهاء من تطويره.