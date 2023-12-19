فيديو| الشافعي يكشف سبب اختيار محافظة الأقصر لإقامة المهرجان القومي للتحطيب

كشف الفنان أحمد الشافعي، مخرج المهرجان القومي للتحطيب، عن سر اختيار مدينة الأقصر تحديدًا من بين مدن الصعيد؛ كي يقام بها فعاليات مهرجان التحطيب للعام الـ13 على التوالي، مؤكدًا أن التحطيب هو لعبة فرعونية، تم اكتشافها من خلال الجداريات بالمعابد، وتحديدًا بمقابر بني حسن بالمنيا، لافتًا إلى أن التحطيب هو لعبة قتالية؛ للدفاع عن الفرد والجماعة، تقام في الساحات والموالد وفي المناسبات السعيدة؛ لذا تم اختيار ساحة ابو الحجاج كمقر استضافة فعاليات المهرجان، باعتبارها الساحة الأشهر في محافظة الأقصر، وتم اختيار مدينة الأقصر؛ نظرًا لارتباط اللعبة الوثيق بالآثار المصرية القديمة.

وأضاف الشافعي أنه نتيجة أن مدينة الأقصر تضم ثلث آثار العالم، فتم اختيار معبد الأقصر الملاصق لساحة أبوالحجاج، حتى يضفي للمهرجان معنى.

كانت محافظة الأقصر شهدت مساء الإثنين الموافق 18 من ديسمبر الجاري، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وشهد حفل الافتتاح الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة وخبير التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقيادات الهيئة ومحافظة الأقصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء، وأساتذة جامعة الأقصر.

وعلى هامش الافتتاح، تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "إحنا تاريخ" تناول تاريخ المهرجان القومي للتحطيب خلال الأعوام السابقة، وبداية نشأة لعبة التحطيب، ثم توالت العروض الفنية للفرق المشاركة، حيث قدمت فرق الأقصر،وقنا، وسوهاج، والمنيا عروض فنية استعراضية حول لعبة التحطيب الأصلية، بينما قدمت باقي الفرق استعراضات بالعصا بمصاحبة أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي وسط تفاعل كبير من الحضور من أبناء محافظات الصعيد.