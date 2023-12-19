حالة الطقس اليوم.. احذر شبورة كثيفة في الطرق والعظمى بالقاهرة 22 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

ودرجات الحرارة، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.

