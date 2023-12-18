مارسيلو: مباراتنا أمام الاهلي كانت صعبة وفخور بالتأهل للنهائي

عبر مارسيلو نجم فريق فلومينينسي البرازيلي عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق فلومينينسي فوزاً بثئائية مقابل لا شئ في المباراة التي جمعتما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وقال مارسيلو في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “ كانت مباراة صعبة امام الأهلي الذي إعتاد المشاركة في هذه البطولة ”.

وتابع: “ فخور بالتأهل للمباراة النهائي لكأس العالم للاندية وأنا في سن الـ 40 ”.

وأكمل مارسيلو: “ لعبت من قبل أمام الأهلي عندما كنت مع فريق بالميراس لكننا اليوم احترمناهم كثيراً لذلك حققنا الفوز ”.

واتم: “ البعض راهن على ارتفاع معدل أعمار الكثير من اللاعبين ووصفونا بالعواجيز لكنننا فزنا في نهاية المطاف ”.