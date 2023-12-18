طاهر محمد: أهدرنا العديد من الفرص أمام فلومينينسي

قال طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي قدم مباراة قوية خاصة في الشوط الأول أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي.

وأضاف طاهر أن الأهلي أهدر العديد من الفرص في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في نصف ‏نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وإن التوفيق لم يكن حليفًا للفريق في الشوط الثاني.‏

وأوضح أن الفريق كان لديه طموحات كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وأن اللاعبين بذلوا كل ما يمكن، ولكن لم ‏يوفقوا في تحقيق الفوز في اللقاء.‏

وأضاف: «خلال البطولة الماضية قدمنا مباريات كبيرة لكننا لم نتوج بالميدالية البرونزية ولكن في هذه البطولة لدينا فرصة للفوز بها‏‏، سوف نقدم كل ما يمكن من أجل الفوز بالبرونزية».