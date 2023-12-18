TikTok يرقي تجربة التطبيق على الأجهزة اللوحية والقابلة للطي

يمكنك الآن تمرير "صفحة لك" الخاصة بـ TikTok دون قصد على الشاشات الكبيرة والأجهزة القابلة للطي. سيكون التحديث الجديد متاحًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم وعلى أجهزة مثل iPad أو هواتف Android المتنوعة القابلة للطي. وقالت TikTok، التي تقدم خدمات الهاتف المحمول تقليديًا، إنها ستقدم بث فيديو واضحًا للمحتوى على شاشات أكبر "بوضوح محسّن".

سيحتوي الجزء العلوي والسفلي من الشاشات التي تبث مقاطع فيديو TikTok على شريط تنقل يسهل الوصول إلى علامات التبويب ومقاطع الفيديو المميزة. ومن خلال هذا التحديث، يمكن أيضًا مشاهدة المقاطع في الاتجاه الأفقي. وهذا يخلق فرصًا جديدة لمنشئي الفيديو لإنشاء محتوى بتنسيق أفقي بعد سنوات من التنسيق الرأسي فقط.

وقالت TikTok أيضًا إنها ستواصل تجربة ميزات مثل Topic Feeds، والتي ستسمح للمستخدمين باستكشاف مقاطع الفيديو في فئات محددة مثل الألعاب أو الطعام أو الموضة. تستكشف المنصة طرقًا جديدة لتقديم المحتوى للمستخدمين وتختبر بهدوء فكرة برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكنه التوصية بمقاطع الفيديو للمستخدمين. على الرغم من أنه لا يزال التطبيق الرائد لمقاطع الفيديو القصيرة، إلا أن إنشاء طرق فريدة لتوصيل المحتوى لمستخدميه يمكن أن يساعد في تمييز شركة الوسائط الاجتماعية نفسها عن المنافسين في هذا المجال، مثل Instagram's Reels وYouTube Shorts.