توقف بيع Apple Watch Series 9 وUltra 2 في الولايات المتحدة

إذا كنت تخطط لشراء Apple Watch Series 9 أو Apple Watch Ultra 2، فقد تحتاج إلى التصرف بسرعة. وتقول شركة آبل إنها ستوقف قريبًا مبيعات كلا الجهازين في الولايات المتحدة بسبب الحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية (ITC)، والذي يتعلق بنزاع براءات الاختراع حول مستشعر الأكسجين في الدم في الأجهزة القابلة للارتداء. سيتم تعليق المبيعات عبر الإنترنت هذا الأسبوع وفي مواقع البيع بالتجزئة لشركة Apple بعد 24 ديسمبر.

وقالت شركة أبل في بيان لها: "إن فترة المراجعة الرئاسية جارية بشأن أمر من لجنة التجارة الدولية الأمريكية بشأن نزاع تقني حول الملكية الفكرية يتعلق بأجهزة Apple Watch التي تحتوي على ميزة أكسجين الدم". "على الرغم من أن فترة المراجعة لن تنتهي حتى 25 ديسمبر، إلا أن شركة Apple تتخذ خطوات استباقية للامتثال في حالة صدور الحكم. ويشمل ذلك الإيقاف المؤقت لمبيعات Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 من موقع Apple.com بدءًا من 21 ديسمبر، ومن Apple مواقع البيع بالتجزئة بعد 24 ديسمبر.

ستظل Apple Watch SE متاحة للشراء لأنها لا تحتوي على مستشعر للأكسجين في الدم. وحدات Apple Watch التي تم شراؤها مسبقًا والتي تتضمن ميزة الأكسجين في الدم لم تتأثر (كانت Apple Watch Series 6 أول جهاز للشركة يوفر مراقبة الأكسجين في الدم). ستظل Apple Watch Series 9 وWatch Ultra 2 متاحة للشراء خارج الولايات المتحدة.

رفعت شركة التكنولوجيا الطبية Masimo دعوى قضائية ضد شركة Apple في عام 2021 بسبب الانتهاكات المزعومة لبراءات الاختراع المتعلقة بمراقبة الأكسجين في الدم باستخدام الضوء. وفي أكتوبر، أيدت لجنة التجارة الدولية حكم القاضي الصادر في وقت سابق من هذا العام بأن ساعة Apple Watch انتهكت براءات اختراع شركة Masimo.

يحظر أمر لجنة التجارة الدولية جميع واردات Apple Watch Series 9 وUltra 2 إلى الولايات المتحدة بعد 25 ديسمبر. ويمكن لتجار التجزئة الآخرين، مثل Amazon وBest Buy، الاستمرار في بيع الأجهزة في الوقت الحالي، كما أفاد موقع 9to5 Mac لأول مرة.

وبعد قرار لجنة التجارة الدولية، أُحيلت القضية إلى البيت الأبيض لفترة مراجعة رئاسية مدتها 60 يومًا. على الرغم من أن أمام الرئيس بايدن أسبوعًا آخر ليقرر ما إذا كان سيستخدم حق النقض ضد حكم لجنة التجارة الدولية، فقد اختارت شركة Apple الامتثال بشكل استباقي لقرار اللجنة.

تخطط شركة Apple لتقديم استئناف إلى الدائرة الفيدرالية. ويمكنها أيضًا التوصل إلى تسوية مع شركة Masimo أو إصدار تحديثات البرامج التي تُبطل انتهاكات براءات الاختراع (على الأرجح عن طريق إلغاء تنشيط ميزات الأكسجين في الدم). ستقدم Apple مزيدًا من المعلومات حول الموقف بعد انتهاء فترة المراجعة الرئاسية في 25 ديسمبر.

وسيقوم الممثل التجاري الأمريكي أيضًا بمراجعة أمر مركز التجارة الدولية. ولديها خيار رفض إجراء مركز التجارة الدولية لأسباب تتعلق بالسياسة.

وقالت الشركة: "تعمل فرق شركة Apple بلا كلل لإنشاء منتجات وخدمات تمكن المستخدمين من الحصول على ميزات الصحة والعافية والسلامة الرائدة في الصناعة". "لا توافق شركة Apple بشدة على الأمر وتسعى إلى اتباع مجموعة من الخيارات القانونية والفنية لضمان إتاحة Apple Watch للعملاء. وفي حالة استمرار الطلب، ستواصل Apple اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2". للعملاء في الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن."

أصدرت شركة Masimo ساعتها الذكية الخاصة التي تدعي شركة Apple أنها نسخة مقلدة من Apple Watch. رفعت شركة Apple قضيتين خاصتين بانتهاك براءات الاختراع ضد Masimo في أكتوبر 2022، مؤكدة أنها نسخت ميزات Apple Watch الحاصلة على براءة اختراع.