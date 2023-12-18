Adobe تستحوذ على Figma بقيمة 20 مليار دولار

تتخلى شركة Adobe عن استحواذها المخطط له على شركة Figma بقيمة 20 مليار دولار بعد أن قررت الشركات أنه لا يوجد طريق واضح للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقع الجانبان على اتفاقية تحل بشكل كامل جميع جوانب إنهاء عملية دمج Adobe-Figma. ستدفع Adobe لمنصة التصميم التعاوني رسوم إنهاء متفق عليها مسبقًا بقيمة مليار دولار بعد فشلها في التغلب على العقبات التنظيمية.

وفي نوفمبر، أعربت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) والمفوضية الأوروبية عن مخاوفهما بشأن تأثير عملية الاستحواذ المقترحة على المنافسة. وقالت هيئة أسواق المال في نتائجها الأولية إن الاندماج من شأنه أن “يقضي على المنافسة بين اثنين من المنافسين الرئيسيين”. وقالت الهيئة الرقابية إنها تدرس إما منع الصفقة أو مطالبة Adobe ببيع منتج Figma الأساسي، Figma Design، إلى جانب Adobe XD.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ادعت شركة Adobe أنها لن تقدم لهيئة أسواق المال أي حلول محتملة. وقال متحدث باسم شركة Adobe لبلومبرج: "من الواضح أنه لا يوجد علاج واقعي من شأنه أن يرضي المخاوف التي تثيرها هيئة أسواق المال". "نعتقد أن أفضل طريق للمضي قدمًا هو مواصلة مشاركتنا المستمرة مع هيئة أسواق المال بشأن الأسس الموضوعية."

في الشهر الماضي، أرسلت المفوضية الأوروبية إلى شركة Adobe بيان اعتراضات، حذرت فيه الشركة من أن شرائها المخطط له لـ Figma "قد يقلل المنافسة في الأسواق العالمية لتوريد برامج تصميم المنتجات التفاعلية وبرامج التصميم الإبداعي الأخرى"، مثل أدوات تحرير المتجهات (مثل Illustrator وأمثاله) وأدوات تحرير البيانات النقطية بنمط Photoshop. خططت المفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار نهائي بشأن عملية الدمج بحلول 5 فبراير. وقد أشارت شركة Adobe إلى أنها على استعداد لتقديم الحلول الممكنة لإرضاء المنظمين الأوروبيين، ولكن يبدو أن الأمر لم يعد كذلك.

وقال شانتانو ناراين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Adobe، في بيان: "Adobe وFigma يختلفان بشدة مع النتائج التنظيمية الأخيرة، لكننا نعتقد أنه من مصلحتنا المضي قدمًا بشكل مستقل". "بينما تشاركت Adobe وFigma رؤية لإعادة تعريف مستقبل الإبداع والإنتاجية بشكل مشترك، إلا أننا لا نزال في وضع جيد للاستفادة من فرصنا الهائلة في السوق ومهمتنا لتغيير العالم من خلال التجارب الرقمية المخصصة."

وتوقعت Adobe أيضًا رفع دعوى قضائية محتملة من وزارة العدل الأمريكية في محاولة لمنع الصفقة في الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد التقت الشركة وFigma مع مسؤولي وزارة العدل الأسبوع الماضي لمحاولة الحصول على الموافقة على اندماجهما.