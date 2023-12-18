أسامة كمال: الرئيس السيسي يتلقي السهام بمفرده ويقود مصر وسط الأعاصير

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى مدار 10سنوات يتلقى السهام بمفرده وباقي الصدور مطمئنة وآمنة بلا مسئولية.

أسامة كمال يوجه رسالة للمسئولين

وأوضح أن على كل مسئول عليه تحمل مسئوليته السياسية، وجاء ذلك خلال تقديمه برنامج “مساء دي أم سي”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، اليوم الإثنين.

ووجه أسامة كمال، رسالة للمسئولين في مصر، قائلًا: “لا تحملوا الرئيس السيسي فوق ما يتحمل وفوق طاقته، والرئيس تحمل الكثير من إخفاقات البعض”، مشددًا على أن الرئيس السيسي يعمل والباقي يردد تعليماته، وكل المبادرات يطلقها ويرعاها الرئيس.

وأضاف أنه على كل مسئول أن يعمل بمسئوليته ويتحمل هذه المسئولية، معقبًا: "ادوا الرئيس حقوا وشيلوا مسئوليتكم.. لو مش قد مسئوليتك شكرًا وتحمل المسئولية ومتحطهاش على كتف الرئيس وتريح نفسك".

ونوه بأن آمال وطموحات 110 مليون مرهونة بالرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يغمار بشعبيته فأثبتت الانتخابات أن الشعبية مازالت في مكانة عالية، موضحًا أن الرئيس يقود مصر في مرحلة خطرة وسط الأعاصير.