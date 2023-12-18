محافظ شمال سيناء يستقبل مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، فالي الكسندر، مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، والوفد المرافق له، في مدينة العريش، خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وإيصال المساعدات وإيصالها الي قطاع غزة واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ علي أن المساعدات تصل الي مدينة العريش عبر ثلاثة مسارات وهي البر والبحر والجو، حيث تصل شاحنات المساعدات الي مدينة العريش عبر الطريق الدولي الساحلي، وتصل سفن المساعدات عبر ميناء العريش البحري، وتصل طائرات المساعدات عبر مطار العريش الدولي.

أضاف المحافظ، أن الهلال الأحمر المصري يقوم باستقبال المساعدات المتنوعة التي تصل عبر الـ 3 مسارات وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري بالتنسيق مع مختلف الجهات.

بدوره ثمن مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وإيصال المساعدات الي أهالي قطاع غزة، والدور الذي تقوم به مصر بالتعاون مع كافة الأطراف في إنهاء الأحداث في غزة.

وقام مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له بتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري، مؤكدًا علي تسريع وتيرة دخول الشاحنات الي قطاع غزة.