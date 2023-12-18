سيارة كهربائية تكمل أول رحلة في العالم من القطب الشمالي إلى الجنوبي

في وقت سابق من اليوم، تمكن المغامران الاسكتلنديان كريس وجولي رامزي أخيرًا من الإعلان عن استكمالهما لرحلة استكشافية مدتها تسعة أشهر ومسافة 17000 ميل، وهي أول رحلة في العالم من القطب الشمالي المغناطيسي إلى القطب الجنوبي عام 1823 - على متن سيارة كهربائية. السيارة، لا أقل. وصل الزوجان بالفعل إلى وجهتهما في 15 ديسمبر (الجمعة)، لكن لم يتمكنا من مشاركة الأخبار إلا بعد إعادة الاتصال عبر القمر الصناعي لاحقًا. تم تحقيق هذا العمل الفذ باستخدام سيارة Nissan Ariya e-4ORCE الكهربائية، والتي تم تعديلها بواسطة شركة Arctic Trucks الأيسلندية المتخصصة - بشكل أساسي بإطارات أكبر مقاس 39 بوصة بالإضافة إلى أقواس العجلات المطابقة، إلى جانب بعض المعدات الصديقة للجليد وأعمال تقوية الجسم. كانت مجموعة نقل الحركة والتعليق في الغالب مخزنة - فقط مع ارتفاع مرتفع، وفقًا لشركة Electrek.

كل هذا الحمل الإضافي على السيارة الكهربائية يعني أنها اضطرت إلى الاكتفاء بنطاق مخفض يتراوح بين 150 إلى 200 ميل فقط، وهو انخفاض عن العلامة الأصلية البالغة 272 ميلاً. خلال الأجزاء القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية من الرحلة، تعلمت عائلة رامسي الحيل حول الحفاظ على دفء بطارية السيارة لتحسين الكفاءة. وعلى وجه الخصوص، كانوا يقومون بتكديس جدار ثلجي لحماية الجانب السفلي للسيارة والمبرد الأمامي من الرياح الباردة، أو حتى أنهم يستخدمون خيمة مخصصة لتغطية السيارة بأكملها، عندما لا يكون الجو عاصفًا جدًا.

اعتمادًا على الطقس، سيستخدم الثنائي إما توربينات رياح بقدرة 5 كيلو وات أو نموذج أولي لحلول الشحن الهجين بالطاقة الشمسية لتنشيط سيارة Ariya الخاصة بهم. وفي حالة فشل ذلك، كانت هناك لحظات اضطروا فيها إلى العودة إلى مولد البنزين الخاص بهم، وهو جهاز إلزامي لعبور مناطق القطب الشمالي. وبالمثل مع مركبات الدعم التي تعمل بالديزل، حيث لا توجد نسخة كهربائية منها. أوضح كريس لـ Expedition Portal أن الغرض من "Pole To Pole EV" هو إثبات أن السيارات الكهربائية تمثل بديلاً قابلاً للتطبيق لمركبات الرحلات الاستكشافية الحالية التي تعمل بالديزل في المناطق القطبية.

بين القطبين، سافر آل رمسيس عبر الأمريكتين، وكان الجزء الشمالي سهلًا نسبيًا بفضل أجهزة الشحن المتوفرة بسهولة على طول الطريق. كانت القصة مختلفة في الجنوب، لكن "Pole To Pole EV" تعاونت مع مزود حلول شحن المركبات الكهربائية، Enel X Way، لتركيب أجهزة شحن على طول طريقهم عبر أمريكا الوسطى والجنوبية - وخاصة محطة بيرو من الرحلة الاستكشافية. والأفضل من ذلك، وعدت شركة Enel X Way بإبقاء أجهزة الشحن الجديدة هذه متاحة للجمهور بعد ذلك، وبالتالي توسيع ممر الشحن الكهربائي لعموم أمريكا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها كريس وجولي رامزي عناوين الأخبار المتعلقة بالسيارات الكهربائية. وبالعودة إلى عام 2017، أصبح الزوجان الاسكتلنديان أول من دخل وأكمل رالي المغول في سيارة كهربائية - سيارة نيسان ليف أسينتا المعدلة. كان الشحن سهلاً نسبيًا بين المملكة المتحدة وتركيا، ولكن من هناك فصاعدًا، كان عليهم الاعتماد على مقابس التوصيل المحلية، وانتهى بهم الأمر بالعديد من اللقاءات التي لا تنسى مع السكان المحليين. قطع الاثنان مسافة 10000 ميل في 56 يومًا، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لنطاق Leaf المعدل البالغ 90 ميلًا. وأضاف كريس: "لكننا سعداء بنشوء شبكة شحن ضخمة عبر الطريق منذ أن أكملنا الرالي في عام 2017"، في حالة استعداد أي شخص آخر لتحدي السيارات الكهربائية.