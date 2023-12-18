محافظ شمال سيناء يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

هنأ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المحافظ:"باسمي وباسم أبناء محافظة شمال سيناء والجهاز التنفيذي نقدم أسمي آيات التهنئة لفخامة الرئيس بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية".

وتمني المحافظ للرئيس التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية والبناء في مختلف المحافظات المصرية وخاصة شمال سيناء.

وجه المحافظ الشكر إلي أبناء شمال سيناء علي المشهد الحضاري والإقبال الكبير علي لجان الانتخابات الرئاسية ما يدل علي وعي أبناء سيناء بأهمية تلك الانتخابات.

وأعلن المحافظ، الوقوف صفا واحداً خلف سيادة الرئيس للمضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في شتي القطاعات ،وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.