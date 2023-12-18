حبس مروج المخدرات على المتعاطين فى روض الفرج

قررت نيابة شمال القاهرة، اليوم الأثنين، حبس مسجل خطر متهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة روض الفرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على (عامل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم).

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج قيام المذكور بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه بدائرة قسم روض الفرج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل من حاز أو أحرز أو اشترك مع آخر في حيازة أو إحراز مخدر أو أية مادة أخرى من المواد المؤثرة على الحالة النفسية أو العقلية، وذلك بدون أن يكون له أو لأحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو قرابته حتى الدرجة الثانية رخصة أو تصريح بذلك.

وإذا كانت حيازة المخدرات أو المواد المؤثرة على الحالة النفسية أو العقلية بغرض الاتجار، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

وإذا كانت حيازة المخدرات أو المواد المؤثرة على الحالة النفسية أو العقلية بقصد التعاطي، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.