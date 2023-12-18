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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مجلس نقابة المحامين يبحث آخر ترتيبات عقد الجمعية العمومية في موعدها 20 ديسمبر

مجلس نقابة المحامين
مجلس نقابة المحامين

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين الموافق 18/12/2023، اجتماعًا طارئًا لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى 4000 جنيه، وحد أدنى 2000 جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.

وبحث الاجتماع آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية في موعدها، من ناحية تحديد أماكن اللجان، وتوزيعها وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة، سواء في المبنى القديم أو الجديد.

ووجه نقيب المحامين، بأن يتم كتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة، وذلك تيسيرًا على المحامين المشاركين في الجمعية العمومية.

وتعقد الجمعية العمومية للمحامين يوم الأربعاء المقبل الموافق 20/12/2023، بمقر النقابة العامة برمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.

مجلس نقابة المحامين
مجلس نقابة المحامين
مجلس نقابة المحامين
مجلس نقابة المحامين
مجلس نقابة المحامين

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