بالأسماء .. وجبة غذائية فاسده تتسبب تصيب رجلا وزوجته وأبنائه الثلاث بالتسمم في المقطم

تعرض رجل وزوجته وأبنائهما الـ3، للتسمم ، اليوم الاثنين، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة داخل مسكنهم في عمارات النصر بجوار نادي إيزي سبورت في المقطم بالقاهرة.

بالأسماء ..وجبة غذائية فاسده تتسبب في إصابة رجل وزوجته وابنائه الثلاث بالتسمم في المقطم

تم نقل المصابون الى مستشفى قصر العيني ، وتم إخطار الأجهزة الأمنية ، بوصولهم في حالة إعياء شديدة جراءإصابتهم بتسمم غذائي، لتبدأ الشرطة في التحري حول الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية، كانت بوصول بلاغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة، بإصابة رجل وزوجته وأبنائهما الـ3، نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة العشاء بعمارات النصر، وتم نقلهم إلى قسم السموم بمستشفي قصر العيني، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أسماء المصابين بالتسمم الغذائي

والمصابون هم: محمد إبراهيم، 51 سنة، وزوجته نادية محمد أحمد، 48 سنة، وأبنائهما «مروان»، 8 سنوات، و«عنتر»، 8 سنوات، و«شروق»، 18 سنوات، وتبين بعد نقلهم إلى المستشفى معاناتهم من ارتفاع في درجات الحرارة، وقئ .

وفي واقعة أخري ،تعرض عاملان للإصابة ، اليوم الإثنين، إثر سقوطهما من أعلى «سقالة» بالطابق الرابع في أثناء العمل في تشطيب عمارة سكنية بمدينة السلام بالقاهرة، وتم نقلهما لتلقي العلاج، وتوالت النيابة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السلام أول من غرفة عمليات النجدة، يفيد إصابة عاملين بعد سقوطهما من أعلى السقالة بالطابق الرابع بشارع القطاع بمدينة السلام.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بالعثور على عاملين مصابين يدعي«محمد علاء- 36 سنة»، و«خالد عمر- 35 سنة»، إثر سقوطهما من أعلى السقالة في الطابق الرابع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.