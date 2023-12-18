انطلاق صواريخ من سوريا تجاه مستوطنة كريات شمونة

أطلق منذ قليل صواريخ من سوريا اتجاه الجولان، وتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة، على مستوطنة "كريات شمونة" قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين.

نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو بعنوان لا تتركونا نشيخ، لعدد من الأسرى الإسرائيليين، وظهر في الفيديو 3 مسنين إسرائيليين، وقال أحدهما: "أنا حاييم بري ابن 49، أنا موجوده هنا مع مجموعة كبار في السن، كلهم أصحاب أمراض مزمنة، الذين يعانون جدا من ظروف قاسية جدا.

وأضاف الأسير: "نحن جيل بني الدولة، نحن شاركنا في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا، يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن، نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهداف سلاح الجو، أفرج عنا بدون أي شرط، لا تتركونا نشيخ".