الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة في السلام

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت مدينة السلام، إصابة عاملين، اليوم الإثنين، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالطابق الرابع في أثناء العمل في تشطيب عمارة سكنية.

 

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ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول من غرفة عمليات النجدة، يفيد إصابة عاملين بعد سقوطهما من أعلى السقالة بالطابق الرابع بشارع القطاع بمدينة السلام.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بالعثور على عاملين مصابين يدعي«محمد علاء- 36 سنة»، و«خالد عمر- 35 سنة»، إثر سقوطهما من أعلى السقالة في الطابق الرابع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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