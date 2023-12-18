خلال فترة الحمل.. أطعمة ممنوعة لصحة الأم والجنين

خلال فترة الحمل، يتم إنفاق كل طاقة المرأة على نمو الجنين، لذلك عليك التأكد من أن جسمك يحتوي على ما يكفي من الفيتامينات والمواد المغذية في هذا الوقت، لا يمكنك اتباع أي نظام غذائي، يجب عليك فقط تجنب بعض الأطعمة وتناول مجمعات الفيتامينات الخاصة للنساء الحوامل.

يجب إعطاء الأفضلية للأطعمة المسلوقة والمطبوخة بدلاً من الأطعمة المقلية، ويجب عدم الإفراط في تناول الطعام ومراقبة كمية الماء التي تشربها.

الأطعمة التي لا ينصح بتناولها:

- اللحوم غير المطبوخة جيدًا

- الجبن مع أي نوع من العفن

- الأطباق والمنتجات التي تحتوي على البيض النيئ، أنها تحتوي على بكتيريا السالمونيلا، التي تفرز عناصر سامة من شأنها أن تؤثر على نمو الجنين. أثناء العلاج، يتم وصف المضادات الحيوية، وهي غير مرغوب فيها للغاية أثناء الحمل

- القهوة يمكنك شربه بكميات معقولة، لكن من الأفضل تجنب المشروبات القوية

- الفطر

- اللحوم والأسماك النيئة، أنها تحتوي على ما يسمى بكتيريا الليستيريا، والتي يمكن أن تسبب مرضا خطيرا للغاية وتؤدي إلى الإجهاض

- التوابل، وخاصة الحارة منها، لأنها تؤدي إلى حرقة المعدة.

- المشروبات الغازية والوجبات السريعة والحليب المكثف، وبشكل عام كل ما يحتوي على إضافات كيميائية

- شاي الأعشاب، ليست كل الأعشاب الموجودة في هذا الشاي مفيدة. وقد يكون لبعضها تأثير سام على الجنين؛

- الأناناس والبرتقال مثل هذه الفاكهة يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي.

هناك أيضًا قائمة صغيرة من المنتجات التي يجب تقليل استهلاكها إلى الحد الأدنى: الحليب والعنب والزبدة والقشدة الحامضة ودقيق الشوفان.