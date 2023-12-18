فوائد مقشر القهوة للجسم.. طريقة عمله في المنزل

من بين العلاجات المنزلية المشهورة والفعالة لتنظيف وتقشير البشرة، يتم استخدام مقشر القهوة، وهذه تركيبة سهلة التحضير للغاية وتعطي نتائج ممتازة حقًا.

ومن أهم مزاياها، أولاً وقبل كل شيء، أنه يمكن إجراؤها في أي وقت تقريبًا، واستخدام التقشير بالقهوة ينعم البشرة بشكل كبير من خلال التقشير، ويحسن امتصاص المكونات النشطة من المسكنات التي نستخدمها، ويحسن أيضًا دوران الأوعية الدقيقة كما أنه يستخدم لمشاكل السيلوليت.

المكونات اللازمة لعمل مقشر القهوة

القهوة بكمية 3-4 ملاعق كبيرة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة من جل الاستحمام

تضاف أيضًا إلى هذا الخليط كمكمل بضع قطرات من بعض الزيوت العطرية، وملعقة كبيرة من الملح أو السكر (الملح والسكر يعززان عملية التقشير) والقرفة، مما يساعد في مكافحة السيلوليت.

المكونات المستخدمة لتحضير المقشر

يتم مزجه من القهوة، وبعد تحضير الخليط يتم التدليك، وإذا كنت تعانين من السيلوليت، ركزي على المناطق المصابة، وبعد هذا الإجراء، شطف الجسم مع الكثير من الماء، وتعتمد فعالية التقشير بالقهوة إلى حد كبير على الانتظام - تذكر أنه يتم إجراؤه مرتين في الأسبوع كحد أقصى.