الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاهلي وفلومينيسي.. تعادل سلبي بعد مرور 30 دقيقة في نصف نهائي المونديال

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الاهلي وفلومينيسي البرازيلي بعد مرور نصف ساعة، على أحداث مواجهة نصف نهائي كأس العالم للاندية 2023.

ويلعب الأهلي بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وجاء تشكيل فلومينينسي البرازيلي كالتالى:

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو

 

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