علماء يكتشفون فوائد مذهلة للبقدونس.. مفيد لمرضى السكري

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أن الناس لا يولون الاهتمام الكافي لمنتج مثل البقدونس، ولقد أثبتوا أن فوائد البقدونس يمكن الاستهانة بها، لأن هذا اللون الأخضر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي حقيقي على صحة الناس.

أظهرت الأبحاث أن هناك عددًا من الخصائص المفيدة للبقدونس التي لم تكن معروفة من قبل للعلم، وأظهرت الملاحظات والتحليلات أن هذا المكون يحتوي على كمية غنية من الفيتامينات التي ستعوض نقصها في الربيع بنقص الفيتامينات، ولذلك ينصح العلماء بإضافة البقدونس إلى الطعام كلما أمكن ذلك، لما له من فوائد تعود على الجسم بأكمله.

وقد ثبت أنه يحتوي على فيتامينات C وA وB. بالإضافة إلى أنه يحتوي على الأنسولين الذي ينظم مستويات السكر في الدم؛ وهذه المواد مفيدة بشكل خاص لأولئك المعرضين للإصابة بمرض السكري، حيث يشير ذلك إلى أن الاستهلاك المنتظم للبقدونس يمكن أن يساعد هؤلاء الأشخاص على تقليل خطر الإصابة بهذا المرض.

كما أنه يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والمغذيات الدقيقة الأخرى وكل هذه المواد لها تأثير إيجابي على مناعة الإنسان، فتمنعه من الإصابة بالأمراض وتحافظ على نضارة الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام البقدونس لتقوية قوة الذكور وجمال الأنثى وشبابها، ويوصي العلماء باستخدام البقدونس من خلال إضافة هذه العشبة إلى السلطات والأطباق الأخرى.

يؤثر البقدونس أيضًا على بنية شعر الأشخاص وحالة أظافرهم، لذا من المفيد تناوله لتحسين مظهرك، للقيام بذلك، فقط أضفه إلى الأطباق الساخنة المطبوخة والسلطات.