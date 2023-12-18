كشف حقيقة بوست على فيسبوك حول تغيب طفل بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة لتغيب طفل بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تم تحديد الطفل المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) ، وبسؤال والدته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) قررت بتغيب نجلها عقب خروجه من المنزل والعثور عليه لاحقاً بمنطقة محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين وأفادت بعدم تحريرها ثمة محاضر بغيابه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.