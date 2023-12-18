مدارس التعليم الفني الصناعي بأسيوط تعلن جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول

تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023 لمدارس التعليم الفني الصناعي في محافظة أسيوط. ستشمل الامتحانات الصفين الأول والثاني صناعي للطلاب بالفترتين الصباحية والمسائية. ستشمل الجداول المدارس التالية “مدارس التعليم الفني الصناعي للبنين والبنات” بنظام “عام وإعداد مهني وتعليم مزدوج قديم ونظام الجدارات وتعليم مزدوج جدارات وتغيير مسار” ستشمل أيضًا جدول امتحانات مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط الجديدة.

من المهم أن يكون الطلاب وأولياء الأمور على علم بتواريخ الامتحانات والتجهيزات اللازمة لها. ينبغي على الطلاب التحقق من الجداول والمعلومات الخاصة بهم للتأكد من موعد ومكان امتحاناتهم. هذا يساعد على ضمان التركيز والتحضير الجيد قبل الامتحانات.

على الرغم من أن الامتحانات قد تكون مصدرًا للقلق والتوتر بالنسبة للطلاب، إلا أنها تعتبر فرصة لهم لإظهار مدى تقدمهم ومهاراتهم. يجب على الطلاب العمل بجد والاستعداد بشكل جيد، من خلال مراجعة المنهج الدراسي وحل الأسئلة السابقة والعمل على تحسين المهارات اللازمة.

تحظى مدارس التعليم الفني الصناعي بأهمية كبيرة في تأهيل الطلاب وتزويدهم بمهارات ومعرفة تمهيدًا للعمل في مجال صناعي محدد. وتلعب مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط الجديدة دورًا مهمًا في تدريب الطلاب على التعامل مع مياه الشرب ونظام الصرف الصحي وضمان سلامة المجتمع والبيئة.

نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم، ونشجعهم على الاستمرار في العمل الجاد والاستعداد الجيد لمواجهة التحديات التي تنتظرهم في مسيرتهم الدراسية والمهنية المستقبلية.

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات صباحي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الثاني الصناعي بنين وبنات مسائي بجميع شعبة

جداول امتحانات الصف الأول والثاني صناعي تعليم مزدوج جدارات بنين وبنات صباحي

جداول امتحانات الصف الأول والثاني صناعي تعليم مزدوج جدارات بنين وبنات صباحي

جداول امتحانات الصف الأول والثاني صناعي تعليم مزدوج جدارات بنين وبنات صباحي

جداول امتحانات الصف الأول والثاني صناعي تعليم مزدوج جدارات بنين وبنات مسائي

جداول امتحانات الصف الأول والثاني صناعي تعليم مزدوج جدارات بنين وبنات مسائي

جداول امتحانات الصف الأول والثاني صناعي تعليم مزدوج جدارات بنين وبنات مسائي

جداول امتحانات الصف الأول والثاني الفني لمدرسة مياة الشرب بأسيوط الجديدة صباحي

جداول امتحانات الصف الأول والثاني الفني لمدرسة مياة الشرب بأسيوط الجديدة صباحي