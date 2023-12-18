محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة ضبط منظومة أسعار السلع الغذائية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار و مدير ادارة الاسواق بالمحافظة بالمرور والمعاينة على الطبيعة على الاسواق بنطاق المحافظة وذلك لمتابعة ضبط منظومة اسعار السلع الغذائية ومدى توافرها للمواطن الدقهلاوي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي هذا الصدد اشار مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار الي انه تم المرور اليوم على سوق مدينة تمي الامديد بمرافقة مدير الاسواق بالمحافظة ونائب رئيس مركز ومدينة تمي الامديد و مدير المتابعة بالمركز و مدير ادارة التموين ومندوب عن الادارة الصحية بالمركز ومسئول الاشغالات والحسابات والتحصيل حيث تم متابعة العمل بالسوق ومدى توافر السلع الغذائية بالاسعار المناسبة والمقررة من قبل التموين بالاضافة الى متابعة تحصيل ايرادات السوق واستيداء حق الدولة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات..