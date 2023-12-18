الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيساً لمصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 


تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببرقية تهنئة بمناسبة إعادة انتخاب سيادته رئيسا لجمهورية مصر العربية لمده رئاسية جديدة.

 

 جاء فيها : “لم تكن بشائر دعم الجاليات المصرية في الخارج لفخامتكم إلا رسالة خير ، وها هي جموع الشعب المصري تعرب عن تأييدها لفخامتكم فهي رسالة للقاصي والداني أن شعب مصر العريق يملك القدرة على التمسك بالقائد في أحلك الظروف وفي ظل ملحمة ديمقراطية رائعه” .

كما جاء في برقية التهاني نفسها :
ونحن يا فخامة الرئيس نعرب لكم عن عميق اعتزازنا وتقديرنا لما تحقق من انجازات وطنية في عهدكم الزاهر ، واستكمالاً لمراحل الانتقال للجمهورية الجديدة في عهدكم لتعيد مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ورسم صورة مشرفة لها، مؤكدين لفخامتكم في هذه المناسبة العزيزة تجديد العهد والولاء داعمين مؤيدين لقيادتنا السياسية التي تخطط وتحمي وتنهض بالوطن في مختلف المجالات .

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

فؤاد عودة يهنئ الشعب المصري والسفارة بايطاليا بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

مبادرة "إيد واحدة معاك يا سيسي بالكويت" تهنئ الرئيس بفوزه في الانتخابات

المصريون بالنمسا يهنئون السيسي: فوز مستحق يؤكد ثقة المصريين في الرئيس

حملة مواطن بإيطاليا تهنئ بسام راضي بفوز السيسي بانتخابات الرئاسة

وزيرة الهجرة تؤكد: لغتنا العربية علامة على تفرد ثقافتنا

رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

حملة مواطن بالخارج: فوز الرئيس السيسي ثمرة حلوة المذاق
الجريدة الورقية