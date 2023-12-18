الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيساً لمصر



تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببرقية تهنئة بمناسبة إعادة انتخاب سيادته رئيسا لجمهورية مصر العربية لمده رئاسية جديدة.

جاء فيها : “لم تكن بشائر دعم الجاليات المصرية في الخارج لفخامتكم إلا رسالة خير ، وها هي جموع الشعب المصري تعرب عن تأييدها لفخامتكم فهي رسالة للقاصي والداني أن شعب مصر العريق يملك القدرة على التمسك بالقائد في أحلك الظروف وفي ظل ملحمة ديمقراطية رائعه” .

كما جاء في برقية التهاني نفسها :

ونحن يا فخامة الرئيس نعرب لكم عن عميق اعتزازنا وتقديرنا لما تحقق من انجازات وطنية في عهدكم الزاهر ، واستكمالاً لمراحل الانتقال للجمهورية الجديدة في عهدكم لتعيد مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ورسم صورة مشرفة لها، مؤكدين لفخامتكم في هذه المناسبة العزيزة تجديد العهد والولاء داعمين مؤيدين لقيادتنا السياسية التي تخطط وتحمي وتنهض بالوطن في مختلف المجالات .