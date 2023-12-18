محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 181 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 181من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر نوفمبر 2023 وذلك بإجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال مختار، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 26 شاب وفتاه ( 15 من الذكور -11 من الإناث )وذلك لإقامة مشروعاتهم، لافتاً إلى أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 120.9 مليون جنيه استفاد منها 13205شاب وفتاة ( 6280ذكور - 6925 أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة ..

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.