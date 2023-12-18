رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وعمداء الكليات وجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب وعاملين بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه الساحق بفترة رئاسية جديدة، تحت قيادته الرشيدة وتفانيه لخدمة الوطن.

يتواصل فيها العطاء ومسيرة التنمية والإستقرار للتبوء مصر مكانتها عالمياً وإقليميا ، وأكد دكتور عصام فرحات ، أن جامعة المنيا وجميع منتسبيها يجددون عهدهم في التفاني في خدمة وطننا الغالي مصر ، واستكمال بناء جمهوريتنا الجديدة ، وهو ما أكدته الصورة الديمقراطية المشرفة التي انحاز فيها الشعب بأغلبيته المطلقة ، وبوعيه وإدراكه لخطورة المرحلة الراهنة ، وفي إرسال رسالة للعالم بثقته في قيادته السياسية وفي حكمته في إدارة البلاد والعبور بمصر نحو التقدم والإزدهار، متمنياً للرئيس التوفيق والنجاح في فترة رئاسته الجديدة.