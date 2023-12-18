صحة الفيوم: تدريب 105 صيدلى على نظام التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى

نظمت ادارة الصيدلة بمديرية الصحة بالفيوم، تدريب متوازيين احدهما عن التحول الرقمى وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتورة رحاب جبيلى -مدير ادارة الصيدلة، وبتنسيق الدكتورة شيماء ممدوح -مسئول التدريب بادارة الصيدلة بالمديرية وفى اطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمى و تاهيل العاملين لمنظومة التامين الشامل .

واقيم التدريب الأول فى قاعه الدكتورة نبيلة المصرى بمستشفى الصدر حضره 39صيدلى

وقام بالتدريب فيه الدكتور حسام الدين قاسم- والذى يعمل ضمن فريق التحول الرقمى فى مديرية الصحة بالقاهره.

وكان التدريب الثانى عن التأمين الصحى الشامل وتم فى قاعه الدكتورة داليا رشدى بمدرسه التمريض وحضره 66 صيدلى وقام بالتدريب فيه الدكتورة سعاد الهندى- صيدلى اول بمستشفى امبابة ووكيل فى نقابة صيادلة الجيزة والدكتورة مارينا رشاد - صيدلى اكلينكى بمستشفى شبرا العام والدكتورة جيهان عبد الحميد تعمل بهيئة الدواء بالقاهرة والدكتور محمد الديب منسق متابعه فى الرقابه والمتابعه فى بمكتب مساعد الوزير الدكتور احمد السبكى

واستمر التدريب لمدة 3 ايام بالتعاون مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة اسماء شريف -مدير الادارة.

تكريم التمريض

وفى وقت سابق كرم الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم مدير ادارة التمريض و 25 ممرضة بالمديرية ووحدات الرعاية الاساسية والامومة والطفولة.

جاء ذلك فى اطار الاحتفال باليوم العربى للتمريض والقبالة وعلى هامش اجتماع عقدته الدكتورة نيفين شعبان -مديرة ادارة الرعاية الاساسية بالتعاون مع ادارة التمريض بقيادة هالة احمد -مديرة الادارة وبحضور الدكتورة ابتسام روبى -مديرة ادارة رعاية الامومة والطفولة لعرض انجازات ادارة الرعاية الاساسية خلال عام 2022/2023 وايضا مناقشة سلبيات مرور الوزارة.

وبعد انتهاء الاجتماع حضر الدكتور وكيل الوزارة ووجه الشكر لادارة التمريض وجميع الممرضات لما يبذلونه من جهد واكد على الالتزام بالزى الرسمى و بتقديم خدمة آمنة للمريض

وأثنى على هالة احمد -مدير ادارة التمريض واكد انها تتمتع بالاحترام والهدوء والعمل الجاد وقدم لها درع تكريم من ادارة الرعاية الاساسية ،كما قدم درعا آخر الى عبير العطيفى -مشرف تمريض الرعاية بالمديرية ,بينما قدم شهادات تقدير لـ 24 ممرضة وذلك فى حضور مديرى الادارات الصحية بالمحافظة.

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