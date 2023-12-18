جمهورية الكونغو الديمقراطية| المرشح الرئاسي كاتومبي يعقد مؤتمره النهائي

عقد قطب الأعمال والحاكم الإقليمي السابق مويس كاتومبي، آخر تجمع انتخابي له في لوبومباشي يوم الاثنين (18 ديسمبر).

والرجل البالغ من العمر 58 عاما هو واحد من 19 مرشحا يتنافسون على الرئاسة في انتخابات 20 ديسمبر.

والسباق الرئاسي هو تصويت بأكثرية الأصوات، مما يمنح الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي يسعى لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، فرصة صحية للفوز ضد المعارضة المنقسمة.

لكن محللين يقولون إن كاتومبي أدار أفضل حملة ويشكل أقوى تحد لتشيسيكيدي.

ومن المقرر أن يدلي 44 مليون ناخب مسجل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية والبلدية المتزامنة.

ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول قدرة اللجنة الانتخابية على تنظيم الاقتراع في الوقت المحدد.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد مساعدتها في نقل مواد التصويت.

قتل عضو في حزب المعارض والمرشح الرئاسي مويس كاتومبي، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في اشتباكات مع أنصار الحزب الحاكم، حسبما علمنا من مصادر موثوقة.

المحامي والأب لستة أطفال ، ديدو كاسينغي "قتل" في الهجوم على موكب مويس كاتومبي الذي وصل إلى كيندو ، عاصمة مقاطعة مانييما (شرق) لحملته .

أعلن هيرفي دياكيسي، المتحدث باسم Ensemble pour la République ، خلال مؤتمر صحفي في كينشاسا.

كان الرجل الميت رئيس الشباب لهذه المجموعة السياسية. واتهم السيد دياكيسي حاكم مانييما، إدريسا مانغالا، بأنه المحرض على هذه المأساة وطالب "بوقفه فورا" ووضعه "تحت تصرف العدالة".

وقال شهود لوكالة فرانس برس إن الاشتباكات شملت أعضاء من حزب "من أجل الجمهورية"، حزب السيد كاتومبي، وأعضاء في الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، الحزب الحاكم.

وأكد السيد دياكيسي أن "المهاجمين رشقوا موكب (كاتومبي) بالحجارة من مقر إقامة الحاكم إدريسا مانغالا"، معتقدا أنه كان "هجوما متعمدا بشكل واضح".

وأعلن الحاكم مانغالا في اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس أن هذا الحادث "يتبع السلوك الهمجي" لأنصار السيد كاتومبي. وأضاف أن ديدو كاسينغي "لم يقتل على يد المتظاهرين، بل دهسته سيارة" من موكب السيد كاتومبي أثناء مروره خلال "المشاجرة".

وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، قال عمدة بلدة كيندو، أوغستين مولامبا، إن هذه المأساة وقعت في أعقاب «اشتباكات» و «إلقاء الحجارة» بين أنصار مويس كاتومبي وأنصار الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي للرئيس. فيليكس تشيسيكيدي.

ووصل تشيسيكيدي مساء إلى بونيا، في مقاطعة إيتوري (شمال شرق). وأعلن في تجمع حاشد «ما أتى بي إلى هنا هو انتخاب 20 ديسمبر، ثق مرة أخرى، أعطني الولاية الثانية من أجل متابعة مشاريعنا المختلفة».

وتعاني إيتوري من العنف منذ عام 2017، وفر 1.7 مليون من سكانها من قراهم هناك بسبب المذابح التي ارتكبتها جماعات مسلحة مختلفة منذ ذلك الحين.

وقال هيرفي كازادي، وهو مقيم جاء للاستماع إلى فيليكس تشيسيكيدي، إنه يثق به أخيرا، على عكس جان بيير أومباني (جان بيير أومباني ).

وقال هذا المعلم لوكالة فرانس برس «ما توقعناه منه هو التقييم وإخبارنا بما حققه بشكل ملموس، لأنه لا يزال هناك انعدام للأمن، والجماعات المسلحة غير منزوع السلاح، والطرق في حالة سيئة».