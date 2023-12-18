سفير مصر بإيطاليا: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضمن الأعلى عالميا (فيديو)

قال السفير بسام راضي، سفير مصر بإيطاليا، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية هي الأعلى على مستوى العالم.

وأضاف سفير مصر في إيطاليا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” على غضائية “صدى البلد” مساء اليوم الإثنين أن الأرقام التي تم الإعلان عنها اليوم من الهيئة الوطنية للانتخابات لها دلالتها فمشاركة 66% من المواطنين في الانتخابات الرئاسية يجعل المشاركة في مصر تفوق عدد من الدول الأوربية.

وأشار إلى أن قبل الانتخابات الرئاسية أكدنا أن التصويت في الخارج ، والمشاركة الكبيرة التي حدثت في الخارج ومنها إيطاليا كانت مرشر على الإقبال المتوقع من المواطنين بالداخل وهو ما حدث بالفعل.

عبدالفتاح السيسي يفوز في الانتخابات الرئاسية:



أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقالت الوطنية للانتخابات أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

وأوضح البدوي، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا.

وأضاف: "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًَا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".