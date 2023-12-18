أبرزها تلبية احتياجات المواطنين.. 7 ملفات عاجلة تنتظر الرئيس السيسي (فيديو)

قال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يوجد هناك 7 ملفات مهمة في انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، بالتغطية الخاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن هناك 7 ملفات تنتظر الرئيس السيسي على رأسها الملف السياسي والاقتصادي واستكمال البنية التحتية، وأعمال البناء التشريعي والاهتمام بتلبية احتياجات المواطن المصري، فضلًا عن الاهتمام بوسائل الإعلام المصرية.

وأشار إلى أن الملف السياسي يتضمن كيفية وضع مصر للحلول السياسية ودخولها لتحالف منظمة البريكس العالمية بجانب الدول الكبرى، موضحًا أن الملف الاقتصادي سيلقى أهمية أولى من جانب قيادات الدولة المصرية، من خلال تدبير الملفات الدولارية وجذب الاستثمار الأجنبي والعمل على إصلاح وضع الدولار في السوق النقدية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.



ولفت إلى أن أهمية مشروع الـ 4 ونص مليون فدان والذي يقع على عاتق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا إلى أن المشروع الاقتصادي يحمل ضمن ملفاته أيضًا مهمة دعم الصناعة، وتحديث التعليم الفني والتكنولوجي، وتوفير فرص عمل والقضاء على نسبة البطالة، مع مزيد من التغيير لتنقية جذب الاستثمار.

وأكد الشرقاوي أن ما تم في المرحلة الماضية في سياسة ملكية الدولة كان تمهيدا لملف اقتصادي صاحب رؤية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي نقل مصر إلى منطقة جديدة، وحديثه عن القوة العسكرية تم ترجمته إلى مشاهد وطنية.

وأكد أن انتخابات الرئاسة 2024 نموذج للدول التي تريد أن ترى الديمقراطية، معلقا: مصر قدمت مثالا ونموذجا رائعا في الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بحيادية القضاء في الانتخابات الرئاسية، معلقا: الشعب المصري بكل طوائفه معجزة يحتاج لتوفير المناخ الديمقراطي السياسي فقط، وأيام الانتخابات لم تشهد حادثا واحد حينها.

ونوه إلى أن خطابات الرئيس السيسي دائما ما تكون لها دلالات على أن الجمهورية الجديدة ستتضمن الحق في المشاركة السياسية وفق الديمقراطية القائمة على أسس وقواعد.

وأشارت إلى أن الديمقراطية بالجمهورية الجديدة تقوم على أيدلوجية احترام الدستور والقانون المصري، بما يسمى بمربع الوعي، وهو وعي الجبهة الداخلية وتماسكها، لافتا إلى أن الديمقراطية تحتاج إلى حوار وقنوات جديد بجانب الحوار الوطني، مردفًا: “الرئيس السيسي يعي أننا في فترة السماع للمثقفين وأصحاب الرأي والشباب ومعرفة ما يحتاجونه”.