الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا سلم شهادات الرخصة الإفريقية D لـ 60 من مدربي كرة القدم

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، شهادات الرخصة الأفريقية D لـعدد ٦٠ من مدربي كرة القدم ، ممن اجتازوا دورة الرخصة التدريبية الافريقية D، والمعتمدة من الإتحاد المصري لكرة القدم لمزاولة مهن التدريب الرياضي في مصر والدول العربية ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته المحافظة بحضور الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالإتحاد المصرى لكرة القدم ، والمحاضر بالإتحاد الدولي والإفريقي ، و عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط سابقاً ، والنائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب ، ومدير منطقة المنيا لكرة القدم ، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

وأكد المحافظ، أن المنيا بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة دائماً على دعم المواهب والمتميزين ، من أبناء المحافظة ، وخاصة في المجال الرياضي الذي يزخر بأسماء ورموز رياضية محفورة بالأذهان، وذلك من خلال رعاية النشء والشباب ، فى 176 مركزا من مراكز الشباب المنتشرة على مستوى المحافظة ، إلى جانب إنشاء وتطوير 54 مركز شباب بقرى  المحافظة ، ضمن مبادرة " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وإطلاق مبادرات مثل كابيتانو مصر إيمانا بأن الرياضة تعزز من الولاء والإنتماء وبناء الشخصية المصرية، ومثمنا الجهود المبذولة من اتحاد الكرة لدعم الرياضة ، وتأهيل المدربين للحصول على الدورات التدريبية ،وإعدادهم للمشاركة في الأندية الكبرى على مستوى العالم  ، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المدربين، أن الدورة  التدريبية تهدف إلى تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية ، وتطوير الجوانب العلمية والعملية لدى المدربين المشاركين ، وتزويدهم بالمعلومات القيمة في كيفية وضع البرامج ، والخطط التدريبية بطرق علمية حديثة ، ومناقشة القوانين الجديدة والمستحدثة لقانون الإتحاد الدولي لكرة القدم ، من أجل ضخ مجموعة من المدربين الجدد لديهم القدرة على العمل ، والإسهام في تطوير كرة القدم المصرية.

الجريدة الورقية