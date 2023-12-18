المنيا سلم شهادات الرخصة الإفريقية D لـ 60 من مدربي كرة القدم

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، شهادات الرخصة الأفريقية D لـعدد ٦٠ من مدربي كرة القدم ، ممن اجتازوا دورة الرخصة التدريبية الافريقية D، والمعتمدة من الإتحاد المصري لكرة القدم لمزاولة مهن التدريب الرياضي في مصر والدول العربية ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته المحافظة بحضور الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالإتحاد المصرى لكرة القدم ، والمحاضر بالإتحاد الدولي والإفريقي ، و عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط سابقاً ، والنائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب ، ومدير منطقة المنيا لكرة القدم ، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

وأكد المحافظ، أن المنيا بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة دائماً على دعم المواهب والمتميزين ، من أبناء المحافظة ، وخاصة في المجال الرياضي الذي يزخر بأسماء ورموز رياضية محفورة بالأذهان، وذلك من خلال رعاية النشء والشباب ، فى 176 مركزا من مراكز الشباب المنتشرة على مستوى المحافظة ، إلى جانب إنشاء وتطوير 54 مركز شباب بقرى المحافظة ، ضمن مبادرة " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وإطلاق مبادرات مثل كابيتانو مصر إيمانا بأن الرياضة تعزز من الولاء والإنتماء وبناء الشخصية المصرية، ومثمنا الجهود المبذولة من اتحاد الكرة لدعم الرياضة ، وتأهيل المدربين للحصول على الدورات التدريبية ،وإعدادهم للمشاركة في الأندية الكبرى على مستوى العالم ، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المدربين، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية ، وتطوير الجوانب العلمية والعملية لدى المدربين المشاركين ، وتزويدهم بالمعلومات القيمة في كيفية وضع البرامج ، والخطط التدريبية بطرق علمية حديثة ، ومناقشة القوانين الجديدة والمستحدثة لقانون الإتحاد الدولي لكرة القدم ، من أجل ضخ مجموعة من المدربين الجدد لديهم القدرة على العمل ، والإسهام في تطوير كرة القدم المصرية.