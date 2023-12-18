الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام: رسالة من الأسرى الإسرائيليين للحكومة وأسرهم بعد قليل

الأسرى الإسرائيليون
الأسرى الإسرائيليون

أعلنت كتائب القسام، أنها سوف تنشر بعد قليل رسالة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، للحكومة الصهيونية وعوائلهم.

 

وكانت وسائل إعلام عبرية، أعلنت أن كتائب القسام قتلت جنديين واستولت على عتادهما من بينهم هاتف ووجدوا بداخله فيديوهات نقل الجرحى والقتلى، في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، ما يرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 7 ضباط وجنود.

 

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 2 من جنوده خلال المعارك الضارية في قطاع غزة، أحد الضابطين قائد فصيل في لواء جفعاتي  والآخر قائد فريق في وحدة "يهلوم".

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