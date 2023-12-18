بالألعاب النارية.. احتفالية جماهيرية بميدان التحرير (فيديو)

بالألعاب النارية والهتافات، نظم المئات من المواطنين مسيرة بالسيارات في ميدان التحرير رافعين الأعلام المصرية للتعبير عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ميدان التحرير

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

قالت الوطنية للانتخابات إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

وتابع، أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليون و32 ألفًا و437 ناخبًا، لافتًا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 ملايين و288 ألف و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 صوتًا، بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".

الانتخابات الرئاسية

وهنأ مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب المصري العظيم أكد ثقته في قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الفارقة، التي تكثُر فيها التحديات، وتتعاظم فيها المسئوليات، ومن ثمَّ جاءت أصوات المصريين بمثابة تقديرٍ لما أنجزه الرئيس في السنوات الماضية، بتثبيت أركان الدولة المصرية، وبناء جمهورية جديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه، من أجل هذا الوطن، وشعبه العظيم.

وعبَّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا المشهد الانتخابي المُشرف الذي ظهرت عليها الانتخابات الرئاسية المصرية، سواء بالحضور غير المسبوق، أو التنظيم المتميز، و التحضُّر والرقي من جميع من شارك في هذا المحفل الانتخابي الأهم.

وشدد مدبولي على أن الشعب المصري العظيم بعث رسالة واضحة إلى العالم أجمع، مفادها "الوعي" و "الأمل".. "الوعي" بما يواجه وطنه من تحديات، والإدراك لما تحقق من مُنجزات، و "الأمل" في غدٍ أفضل دوماً يصنعه المصريون بسواعدهم تحت قيادة رئيسٍ اختارَ منذ البداية أن ينحاز لشعبه، وأن يحملَ الأمانة رُغم مختلف التحديات والصعاب.