الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غدًا.. محاكمة عاطلين تخلصوا من شاب دافع عن شقيقته

محكمة
محكمة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، نظر محاكمة عاطلين بتهمة التخلص من شاب دافع عن شقيقته.

 

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توصلت تحقيقات النيابة، إلى وقوع مشاجرة بأحد الشوارع، ما أسفر عن وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات، واستمعت جهات التحقيق لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا على شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

 

تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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