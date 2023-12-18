غدًا.. محاكمة متهم بسرقة الشقق بانتحال الصفة

تستأنف غدًا محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات.

تحقيقات النيابة، كشفت أن الأهالى سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء تواجده داخل العقار وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" ومبلغ مالى وبخاخة مبيدات حشرية.

وقالت المجنى عليها ربة منزل فى التحقيقات إنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها طرق المتهم الباب، وأوهمها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل أحد الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار.