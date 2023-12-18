الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وزيرة الثقافة تُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

تقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، -بالنيابة عن نفسها، وعن قيادات الوزارة، وجميع العاملين بها-، بالتهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، لجمهورية مصر العربية.

وقالت وزيرة الثقافة: "اختار الشعب المصري استكمال مسيرة النجاح، والبناء، وأكد وعيه بالتحديات التي تواجه الوطن على الصعيدين الإقليمي والدُولي، باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع بناء الإنسان المصري كأولوية ضمن استراتيجية بناء الوطن، وأولى ملف الثقافة رعاية خاصة، بما يُمثله من أهمية لقيادة قاطرة التنمية الشاملة.

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة: تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية 3 أيام حدادًا على رحيل أمير الكويت

وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتي سبل التعاون لدعم انطلاق أصدقاء العمل المناخي

وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بـ ٧٠ عاماً على إنشاء نادي القصة وتكرم الفائزين بمسابقاته

وزيرة الثقافة تتفقد مركز 15 مايو للثقافة والفنون وتوجه بالانتهاء منه قريباً

وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان" معرض سوهاج الأول للكتاب "

وزيرة الثقافة تكشف عن إقامة مجموعة فعاليات لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)
الجريدة الورقية