الأمن يواصل ضرباته الناجحة للتصدي لجرائم الإتجار بالمخدرات في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدرالهيروين)بحوزة 3أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

تنفيذ (598) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,350كيلو جرام–كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين)، وكذا (بندقية خرطوش–عدد من الطلقات ) بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية".