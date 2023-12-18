إغلاق المدارس في غينيا بعد انفجار مستودع نفط يضرب العاصمة

أمرت السلطات العسكرية الغينية، بإغلاق جميع المدارس في العاصمة بعد انفجار في محطة نفطية في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وتسبب الانفجار الذي وقع في مستودع النفط والغاز الرئيسي لشركة نفط غينيا، في حي كالوم في كوناكري في حريق هائل أجبر السكان على الفرار من المنطقة.

ولم يتم تأكيد عدد القتلى لكن ضابطا كبيرا في الشرطة، قال لوكالة رويترز للأنباء إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 84 آخرون في الحادث.

وأمر المجلس العسكري، بإغلاق جميع المدارس الخاصة والعامة في المنطقة وحث العمال على البقاء في منازلهم.

وأضاف البيان "يتم حث العاملين في القطاعين العام والخاص، باستثناء قوات الدفاع والأمن والعاملين في المهن الطبية، على البقاء في منازلهم".

وقالت أيضا إنه يجب إغلاق جميع محطات الوقود باستثناء خدمات الطوارئ في المنطقة.

وأضافت السلطات إن سبب الحريق غير معروف وأن "حجمه وعواقبه يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على السكان".

وحثت الحكومة الناس في المنطقة المجاورة على "الابتعاد عن الموقع" وأكدت أنه تم نشر الموارد لاحتواء الحريق وتقليل عواقبه.



