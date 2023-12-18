حملات مكثفة لأمن المنافذ لرصد جرائم التهريب

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها المكثفة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



أسفرت جهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2680) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (29) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (176) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.